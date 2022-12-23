Пакет «все включено», особенно когда речь идет о свадьбе, является заветной мечтой многих пар. Выбирая его, вы лишаете себя почти всех забот. Вам нужно только рассказать организатору мероприятия о своих пожеланиях, поделиться своими сокровенными мечтами, и, если это действительно пакет «все включено», вы обязательно получите то, что хотите.
Но давайте говорить откровенно, пакет иногда может стоить совершенно безумных денег, а то, что он предлагает, может не то что не соответствовать вашим ожиданиям, а включать то, что вам это вообще не нужно.
Но что же тогда делать, спросите вы? Что делать, если вы хотите, чтобы всеми вопросами занимался профессионал, а вы оставили для себя только приятные хлопоты, такие как выбор платья и свадебного торта?
Ответ на этот вопрос очень прост – обратиться в свадебное агентство «Shu Wedding».
Мы давно поняли, что стандартный пакет «все включено» для свадьбы в Грузии подходит далеко не всем парам. Ведь каждый из нас особенный, с уникальной историей любви, и просто невозможно угодить всем, предлагая одно и то же.
Именно поэтому наша команда разработала сразу три пакета «All inclusive weddings Georgia». Каждый из них рассчитан на свою аудиторию и обязательно подойдет паре, которая давно искала именно такой вариант.
Пакет «Все включено» (small version) от 530$
В пакет входят:
- Индивидуальная регистрация брака во Дворце бракосочетания в Тбилиси. Все, что вам нужно – это паспорт и ваше личное присутствие, остальное мы сделаем за вас.
- Консультации и поддержка свадебного организатора. Как только вы подпишите с нами контракт, за вами будет закреплен личный свадебный распорядитель.
- Перевод и нотариальное заверение паспорта. Предоставьте всю бумажную работу нам.
- Подача заявления на регистрацию брака.
- В день подачи заявления вас будет сопровождать свадебный распорядитель.
- Предоставление свидетелей. Свидетели — важная часть официальной церемонии бракосочетания.
- Перевод и апостиль для одной страны за 1 или 7 дней. Мы переведем ваше свидетельство о браке и подготовим его для выбранной вами страны.
- Трансфер к месту регистрации брака. Мы заберем вас из отеля и доставим к месту проведения церемонии.
Пакет «Все включено» (medium version) от $1960
В пакет включено
- Индивидуальная регистрация брака во Дворце бракосочетания в Тбилиси. Все, что вам нужно — это паспорт и ваше личное присутствие, остальное мы сделаем за вас.
- Консультации и поддержка свадебного организатора. Как только вы подпишите с нами контракт, за вами будет закреплен личный свадебный распорядитель.
- Перевод паспорта и нотариальное заверение. Предоставьте всю бумажную работу нам.
- Подача заявления на регистрацию брака.
- Предоставление свидетелей (при необходимости).
- Перевод и апостилирование документов о регистрации брака
- Официальная выездная регистрация брака.
- Декор церемонии.
- Букет и бутоньерка.
- Фотосессия 3 часа.
- Видеосъемка 3 часа (камера + дрон).
- Трансфер.
Пакет «Все включено» (luxurious version) от $2499
В пакет входят:
- Официальная церемония на природе в горах, на озере или в другом месте по вашему выбору.
- Полная подготовка и перевод документов, необходимых для заключения брака.
- Разработка концепции свадьбы.
- Бронирование места проведения торжества, ресторана со шведским столом и отелей для проживания.
- Забота о размещении гостей.
- Церемония с авторским декором.
- Визажист и парикмахер в Тбилиси.
- Фотосъемка 6-7 рабочих часов.
- Букет и бутоньерка.
- Подготовка свидетельства о браке для вашей страны.
- Трансфер в день свадьбы.
Свадьба в Грузии – это идеальное решение для пары из любой точки мира. Наше гостеприимство и простота свадебных требований делают Грузию идеальной страной для свадебной церемонии, которую вы запомните на всю жизнь. А теперь только представьте, в каком восторге будут ваши гости, увидев такую красивую свадьбу.
Чтобы узнать больше о документах, необходимых для заключения брака, или о нюансах и стоимости организации свадьбы в Грузии, вы можете связаться с менеджерами свадебного агентства «Shu Wedding». Свадебный пакет «All inclusive» – лучшее решение для незабываемой свадьбы в Грузии.
Leave a Reply