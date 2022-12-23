Прогноз погоди на вихідні 24–25 грудня: світле свято з плюсовою температурою та дощем Росія знесла драмтеатр Маріуполя, де вбила близько 500 людей » Сенат США підтримав передачу Україні арештованих активів РФ Американський Cенат (верхня палата Конгресу. — Ред.) схвалив поправку до законопроєкту про державні витрати на 2023 фінансовий рік, яка передбачає передачу арештованих російських активів Україні. Поправку вніс з голосу під час розгляду законопроєкту Сенатом 22 грудня республіканець Ліндсі Грем, повідомляє CNN. За його словами, це дозволить міністерству юстиції США через державного секретаря «перераховувати доходи від арештованих активів олігархів або підсанкційних компаній народу України». «Це буде полегшення для американських платників податків і поганий день для олігархів», — додав Грем. Як зазначив старший радник Конгресу США Пол Массаро, рішення про передачу Україні конфіскованих активів РФ Сенат схвалив одноголосно.