Сенат США підтримав передачу Україні арештованих активів РФ Аналітики в США вважають, що Україні треба дати далекобійну зброю для відповіді на удари з Росії і Білорусі » Росія знесла драмтеатр Маріуполя, де вбила близько 500 людей У Маріуполі російська влада знесла половину драматичного театру і за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він виклав відео того, як будівельна техніка зносить руїни драмтеатру. Таку ж інформацію оприлюднив журналіст Денис Казанський. «Знесення руїн драматичного театру — безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни», — вважає Андрющенко. За його даними, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як «основу реконструкції». «Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини», — вважає Андрющенко. Він нагадав, що, за даними української влади, понад 300 маріупольців загинуло під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня. У квітні-травні росіяни провели ексгумацію загиблих та поховали їх у братській могилі в Старому Криму. АВТОР ФОТО,AMNESTY INTERNATIONAL Підпис до фото, На супутникових знімках видно напис «Дети» російською мовою Згодом міжнародні правозахисники підтвердили, що це Росія атакувала драмтеатр. Атаку на Драматичний театр у Маріуполі 16 березня близько 10 ранку скоїли російські військові, і цей напад на цивільний об’єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином. Такого висновку дійшла Amnesty International у своєму розслідуванні. Правозахисники підтвердили цифру загиблих у 500 людей, а загалом там під час удару переховувались до 600 людей. Серед низ було багато дітей. Агенція АР 22 грудня оприлюднила розслідування, що у Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил. Загалом, за даними української влади, під час штурму Маріуполя Росією і після нього у місті загинули десятки тисяч людей. Місто після його взяття Росією у травні практично зруйноване більш ніж на половину.