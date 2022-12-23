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Росія знесла драмтеатр Маріуполя, де вбила близько 500 людей

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У Маріуполі російська влада знесла половину драматичного театру і за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він виклав відео того, як будівельна техніка зносить руїни драмтеатру.

Таку ж інформацію оприлюднив журналіст Денис Казанський.

«Знесення руїн драматичного театру — безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни», — вважає Андрющенко.

За його даними, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як «основу реконструкції».

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«Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини», — вважає Андрющенко.

Він нагадав, що, за даними української влади, понад 300 маріупольців загинуло під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня.

У квітні-травні росіяни провели ексгумацію загиблих та поховали їх у братській могилі в Старому Криму.

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АВТОР ФОТО,AMNESTY INTERNATIONAL

Підпис до фото,На супутникових знімках видно напис «Дети» російською мовою

Згодом міжнародні правозахисники підтвердили, що це Росія атакувала драмтеатр.

Атаку на Драматичний театр у Маріуполі 16 березня близько 10 ранку скоїли російські військові, і цей напад на цивільний об’єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином. Такого висновку дійшла Amnesty International у своєму розслідуванні.

Правозахисники підтвердили цифру загиблих у 500 людей, а загалом там під час удару переховувались до 600 людей. Серед низ було багато дітей.

Агенція АР 22 грудня оприлюднила розслідування, що у Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил.

Загалом, за даними української влади, під час штурму Маріуполя Росією і після нього у місті загинули десятки тисяч людей. Місто після його взяття Росією у травні практично зруйноване більш ніж на половину.

23 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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