Росія знесла драмтеатр Маріуполя, де вбила близько 500 людей

Він виклав відео того, як будівельна техніка зносить руїни драмтеатру.
Таку ж інформацію оприлюднив журналіст Денис Казанський.
«Знесення руїн драматичного театру — безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни», — вважає Андрющенко.
За його даними, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як «основу реконструкції».
«Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини», — вважає Андрющенко.
Він нагадав, що, за даними української влади, понад 300 маріупольців загинуло під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня.
У квітні-травні росіяни провели ексгумацію загиблих та поховали їх у братській могилі в Старому Криму.
Згодом міжнародні правозахисники підтвердили, що це Росія атакувала драмтеатр.
Атаку на Драматичний театр у Маріуполі 16 березня близько 10 ранку скоїли російські військові, і цей напад на цивільний об’єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином. Такого висновку дійшла Amnesty International у своєму розслідуванні.
Правозахисники підтвердили цифру загиблих у 500 людей, а загалом там під час удару переховувались до 600 людей. Серед низ було багато дітей.
Агенція АР 22 грудня оприлюднила розслідування, що у Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил.
Загалом, за даними української влади, під час штурму Маріуполя Росією і після нього у місті загинули десятки тисяч людей. Місто після його взяття Росією у травні практично зруйноване більш ніж на половину.
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