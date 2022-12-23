Прогноз погоди на вихідні 24–25 грудня: світле свято з плюсовою температурою та дощем

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних, коли багато українців святкуватимуть Різдво Христове, буде похмурою та вогкою. У багатьох областях очікуються дощі, місцями пройде мокрий сніг.

Погода в суботу 24 грудня

У суботу по всій Україні встановиться плюсова температура. На півдні, у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях повітря прогріється до +5…+7 °С, на півночі, у центрі та Луганській області — до +2…+4 °С. У решті регіонів очікується близько +3…+5 °С. У Святвечір термометри покажуть близько 0 °С, у західних областях та на Волині — до +4 °С.

У всіх областях країни буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі.

Погода в неділю 25 грудня

Різдвяного ранку мешканців Житомирської, Київської, Сумської, Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей очікує дощ із мокрим снігом. На решті території країни мінлива хмарність, можливі невеликі дощі.

Найтепліше буде у Херсонській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях (до +8 °С), найпрохолодніше — у Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях (близько 0 °С). В інших регіонах країни прогнозується +3…+5 °С.

Погода в понеділок 26 грудня

Погода на початку тижня буде сльотавою та переважно похмурою, місцями можливі дощі, а в Житомирській та Рівненській областях очікується мокрий сніг. У Львівській та Івано-Франківській областях повітря прогріється до +6…+8 °С. На півночі та в центрі країни температура повітря становитиме близько 0 °С, на півдні та південному сході, у більшості західних регіонів та на Волині — +2…+4 °С, в інших областях — +1…+3 °С.

Геомагнітні бурі

Удень 25 та 26 грудня очікуються незначні магнітні бурі, тому від інтенсивних тренувань та іншої фізичної активності краще відмовитись, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями. Святкові вихідні краще провести вдома у спокійній атмосфері.

Народні прикмети та вірування

Скільки снігу лежало на Данила, 24 грудня, стільки й трави мало вирости до кінця березня. Якщо галки та граки ввечері шуміли на гілках, найближчими днями чекали сильної хуртовини.

На Спиридона, 25 грудня, наші предки палили багаття, щоб «допомогти» сонцю відлякати зимову пітьму. В умовах квартири буде достатньо звичайної свічки, щоб віднадити темні сили на рік уперед. Вважалося, що похмура погода у цей день гарантувала ранню весну, а яскраве сонце — морози на початку січня.