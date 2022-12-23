NYT опубликовала новое расследование убийств в Буче и идентифицировала два десятка российских десантников, звонивших с телефонов убитых

После этого расследователи реконструировали события на улице Яблонской в Буче, где погибло больше всего мирных людей. Всего в городе было убито более 400 человек.

В расследовании звучит аудиозапись разговора российских военных, один из которых вспоминает, как командир отправил его убивать гражданских. На других записях слышно, как проводят допросы.

Также журналисты впервые идентифицировали личности 30 погибших на улице Яблонской. Это были люди разных возрастов и профессий, среди них были дети и пенсионеры. Все убитые были либо гражданскими, либо военнопленными, что является одним из признаков военного преступления.

На видео попали и кадры намеренных выстрелов российских военных в сторону гражданских лиц. То есть эти люди погибли не от артиллерийских обстрелов. Журналисты не считают убийства случайными. По их мнению, это была целенаправленная кампания россиян для очистки их пути в Киев.

Жители Бучи рассказали журналистам, что россияне отбирали у гражданских телефоны. Журналисты предположили, что российские военные могли отбирать телефоны и у казненных мирных жителей, поэтому запросили у украинских властей базу звонков из Бучанского района в период оккупации. Таким образом удалось установить имена 22 российских военных из 234-го полка, которые звонили родственникам с телефонов убитых жителей Бучи.