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Ми занепокоєні зближенням Ірану та Росії, — Нетаньяху

нетаньяху,биньямин

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним висловив занепокоєння з приводу зближення Москви та Тегерана. Такі деталі ранкової розмови 22 грудня відомі вже ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Зазначається, що Нетаньягу у розмові з Путіним, яка була довга та охоплювала широке коло питань, висловив «глибоке занепокоєння» з приводу зближення РФ з Іраном, особливо у зв’язку з тим, як це може позначитися на ситуації в Сирії.

Вранці у четвер, 22 грудня, офіс лідера «Лікуд» Біньяміна Нетаньяху повідомив про його телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. 

23 декабря, 2022 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, Россия

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