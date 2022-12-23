Китай готується до нового піку заражень COVID-19

Про це повідомили в Reuters.

Зазначається, що Китай очікує пік зараження на COVID-19 упродовж тижня, одночасно влада КНР прогнозує додаткове навантаження на систему охорони здоров’я країни.

Це сталося попри те, що урядовці применшують тяжкість захворювання та продовжують повідомляти, що нових смертей від коронавірусу немає.

22 грудня в Китаї поінформували про менш як 4000 нових локальних випадків COVID із симптомами по всій країні, а третій день поспіль не було смертей від коронавірусу.

Британська компанія з обробки даних про здоров’я Airfinity зазначила, що інфікування в Китаї, ймовірно, буде перевищувати мільйон на день, а смертельні випадки – понад 5000 на день, і це «різкий контраст» з офіційними китайськими даними.

Шанхайська лікарня підрахувала, що половина з 25 млн людей у місті заразиться до кінця наступного тижня. Експерти кажуть, наступного року Китай може зіткнутися з понад мільйоном смертей від COVID.

Різка зміна політики Китаю застала крихку систему охорони здоров’я непідготовленою: лікарні намагалися знайти ліжка та кров, аптеки – ліки, а влада поспішала будувати клініки.

Всесвітня організація охорони здоров’я не отримувала від Китаю жодних даних щодо нових випадків госпіталізації через COVID-19 після скасування Пекіном політики нульового поширення.