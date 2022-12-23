Киев работает над планом мирного соглашения к марту — Wall Street Journal

Команда президента Владимира Зеленского в настоящее время работает над украинским планом мирного соглашения и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов. По данным источников, «план Зеленского» состоит из 10 пунктов. Что именно содержится в этих 10 пунктах, не уточняется.

При этом Wall Street Journal отмечает, что на данный момент приоритетом как для Киева, так и для Москвы остается продолжение военного противостояния. Зеленский настаивает на необходимости продолжения поставок вооружения в Украину. Он снова подчеркнул это во время своего визита в США.

Как сообщает WSJ со сссылкой на европейских дипломатов, Россия также не собирается бездействовать этой зимой. Путин не будет заинтересован в переговорах, пока не предпримет новую попытку наступления в феврале-апреле и не увидит, чем она закончится, пишет газета.

«Обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя, поскольку наступает зима, и боевые действия в морозных условиях становятся все более сложными. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить преимущество в подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых переговоров остаются далеко не ясными и, по всей видимости, пройдут не раньше нескольких месяцев», — пишет Wall Street Journal.