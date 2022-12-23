ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям

Європейська комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону №7662 про Конституційний суд.

Як повідомляє «Європейська правда», про це у коментарі Суспільному заявила речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

«Ми беремо до уваги ухвалення 13 грудня закону № 7662 щодо добору кандидатів на посаду судді КСУ, включаючи склад та правила прийняття рішень у Консультативній групі експертів (КГЕ)», — сказала Пізонеро.

За її словами, ЄК, зокрема, очікує, що кількість членів КГЕ збільшать до семи.

«Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень», — сказала речниця.

Реформа КСУ є одним із семи пунктів, які Україна має виконати у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС.

«Європейська комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України», — сказала речниця ЄК.