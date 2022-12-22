Зубні імпланти та їх переваги перед знімними протезами

Якщо людина втратила один чи декілька зубів, їй варто якомога швидше вжити заходів щодо відновлення свого зубного ряду. Причин цьому можна назвати декілька. Перше – естетична складова. Навряд чи хтось захоче ходити з прогалинами між зубами. Це буде заважати посміхатися, їсти в публічних закладах тощо.

Проте це навіть не головне. Без вчасного встановлення зубних імплантів чи протезів ви не зможете нормально їсти – будуть виникати складнощі з пережовуванням, а отже виникне ризик заробити захворювання ШКТ. Крім того, значно збільшиться навантаження на м’які тканини, тобто на ясна, що може призвести до потоншення кісткової тканини під ними. Результат цього – в майбутньому поставити штучний зуб виявиться доволі складно.

З цього можна зробити висновок – звернутися до спеціаліста потрібно одразу після втрати зуба. Проте відкритим залишається питання: що ж краще – провести імплантацію чи протезування. Більшість джерел стверджують, що віддати перевагу потрібно першому методу. Але й встановлення протезів, тобто знімних конструкцій, також має низку плюсів. Отже, розберемося з цим більш детально.

Основні переваги встановлення зубних імплантів

Головна причина, чому варто провести саме імплантацію, полягає в тому, що після завершення процедури штучний встановлений зуб не буде відрізнятися від природного ні за своїми естетичними, ні за функціональними властивостями. Людина, яка встановила імплант, не відчуватиме присутності чужорідного тіла у своїй ротовій порожнині. Це означає, що надалі вона зможе вживати звичну для себе їжу, вільно спілкуватися та посміхатися – ніякого дискомфорту відчуватися не буде.

До інших, не менш важливих переваг можна віднести такі:

Довговічність – титановий корінь, на який кріпиться коронка, вживлюється безпосередньо в кісткову тканину щелепи, тому прослужити така конструкція може 15–20 років та навіть більше. Відсутність ризику зіткнутися з проблемою атрофії ясен (що часто відбувається при протезуванні), оскільки жодного тиску на м’які тканини не спостерігається. Гігієнічність та простота догляду – під імплантом не застрягають рештки їжі, а чистити зуби можна звичним способом. Відсутність необхідності обточувати сусідні зуби для встановлення конструкції. Можливість проведення процедури одразу після видалення зуба.

Що стосується недоліків, то головне – на імпланти зубів ціна доволі висока. Проте з урахуванням означених переваг стає очевидним, що кінцевий результат все ж того вартий.

Варто згадати й про те, що існують випадки, коли можна провести лише протезування. Мова йде про різноманітні протипоказання – наприклад, пародонтит. При його виявленні становити штучний корінь не вдасться, адже через захворювання внутрішніх м’яких тканин він не зможе бути надійно зафіксованим.

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