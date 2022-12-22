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ЗСУ ліквідували майора російської розвідки

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

«Майор «спиртназу» ГРУ (головного розвідувального управління) Андрій Кузнєцов успішно демобілізований. Не святковий. Слава Нації. Смерть ворогам», — пише Штефан.

22 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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