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На війні загинув експолітв’язень Кремля Афанасьєв Окупанти заявили про плани повернутись в Херсон » ЗСУ ліквідували майора російської розвідки Українські захисники ліквідували російського майора розвідки, який воював проти ЗСУ Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). «Майор «спиртназу» ГРУ (головного розвідувального управління) Андрій Кузнєцов успішно демобілізований. Не святковий. Слава Нації. Смерть ворогам», — пише Штефан.