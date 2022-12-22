Зеленский передал Байдену боевую награду — подарок от офицера ВСУ

В минувшую среду президент США Джо Байден принял украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, вновь заверив его, что США продолжат поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

«Прежде всего спасибо», — сказал Зеленский Байдену на встрече в Овальном кабинете. Он приехал на южную лужайку Белого дома в черном «Шевроле» с тонированными стеклами, в своем фирменном оливково-зеленом свитере и брюках карго (брюки «Карго» называют так из-за больших карманов и военного происхождения — прим. Г.А.).

Зеленский добавил: «Это большая честь быть здесь».

Байден был одет в синий костюм и галстук в сине-желтую полоску (цвета украинского флага).

Президент Украины, заявивший, что давно собирался приехать в Соединенные Штаты, выразил признательность президенту Байдену, Конгрессу США и простым американцам за их поддержку, после того, как Россия вторглась в его страну в конце февраля.

Как сообщил корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Белом Доме Михаил Комадовский, президент Украины Владимир Зеленский вручил президенту США Джо Байдену украинский крест за боевые заслуги, подаренный капитаном подразделения HIMARS по имени Павло, которому тот был вручен.

Поставленные США ракетные системы HIMARS сыграли решающую роль в ходе украинских наступлений, в результате которых российские войска были выбиты в августе из Харьковской области, а затем, в прошлом месяце, из Херсона, укрепив стратегию Украины по нанесению ударов по российским узлам управления, логистическим маршрутам и складам боеприпасов.

Белый дом сообщил, что ранее на этой неделе офицер ВСУ на встрече с Зеленским в Бахмуте, прифронтовом городе на востоке Украины, попросил передать свою награду Джо Байдену в знак благодарности.

По данным Белого дома, офицер также написал президенту США письмо, выразив признательность за помощь, которая помогла сохранить жизнь многим украинцам.

«Ну, незаслуженно, но ценно», — ответил Байден, принимая награду от Зеленского, пообещав подарить украинскому капитану памятную монету с поля боя в Ираке, где сражался его покойный сын Бо Байден (Джозеф Байден III).

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Белом доме сообщил также в своем твиттер-аккаунте, что после того, как пресса покинула Овальный кабинет, президент Байден вручил президенту Зеленскому две памятные монеты: «Одну для украинского героя, который подарил Байдену свою награду, а другую — для президента Зеленского».

Джо Байден также пообещал усилить противовоздушную оборону Украины. «Вот почему мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею «Пэтриот» (батарею ЗРК MIM-104 Patriot — прим. Г.А.) и обучить ваши силы тому, как правильно ее применять», — сказал он.

«Вы — человек года», — подчеркнул Джо Байден, напомнив Зеленскому о решении журнала Time разместить его портрет на обложке всемирно известного издания.