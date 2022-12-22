З початку повномасштабної війни Україна отримала $28 млрд допомоги, – Мінекономіки

Про це на брифінгу 22 грудня повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«За 11 місяців Україна отримала 26,7 млрд доларів фінансової допомоги. Зараз сума зросла до 28 млрд доларів», — сказала Свириденко.

Вона нагадала, що з початку війни Україна повідомила про потребу в щомісячній фінансовій підтримці в розмірі 5 млрд доларів. За словами міністерки, Україна розраховує покривати дефіцит бюджету за допомоги партнерів.

«Нам потрібно залучити у наступному році 38 млрд доларів. Європейський Союз уже підтвердив можливість надання нам допомоги на рівні 18 млрд доларів. Ми плануємо, що gap (різниця, — ред.) буде перекрита за рахунок залучень від МВФ та США», — сказала Свириденко.