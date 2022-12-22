Байден назвав причини, чому США ще не надали «всю зброю, що потрібна» для перемоги України Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России » В Україні загинули понад 100 тисяч російських військових З 24 лютого в Україні загинули понад 100 тисяч російських військових, ідеться у щоденному звіті Генштабу ЗСУ. «Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано», — йдеться у повідомленні. Сама Росія про свої втрати говорить вкрай неохоче. У вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих, а президент Володимир Путін заявляв, що втрати України в десять разів вищі. ВВС не може перевірити і підтвердити інформацію про втрати з обох боків. У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Така ж кількість втрат, сказав він, може бути і з українського боку. Також, за його оцінками, могли загинути близько 40 тисяч цивільних українців.