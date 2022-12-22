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В Україні загинули понад 100 тисяч російських військових

війна

З 24 лютого в Україні загинули понад 100 тисяч російських військових, ідеться у щоденному звіті Генштабу ЗСУ.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Сама Росія про свої втрати говорить вкрай неохоче. У вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих, а президент Володимир Путін заявляв, що втрати України в десять разів вищі.

ВВС не може перевірити і підтвердити інформацію про втрати з обох боків.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Така ж кількість втрат, сказав він, може бути і з українського боку.

Також, за його оцінками, могли загинути близько 40 тисяч цивільних українців.

22 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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