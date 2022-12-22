Успех Украины поможет избежать 3-й мировой войны — Байден

Президент США Джо Байден считает, что успех Украины на после боя поможет избежать 3-й мировой войны.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины, Байден напомнил, что «до российского вторжения мы выделяли огромный объем поддержки в сфере безопасности».

«Мы предоставили Украине то, чтоб ей было необходимо, чтобы оборонять себя. Более 20 млрд было выделено на оборонную помощь. Сейчас было выделено 2,5 млрд дополнительно. Сейчас мы работаем с партнерами, чтобы развить возможности в 4-х направлениях – ПВО, мы представили сотни артиллерийских систем, мы работам над поставкой танков и бронированной техники и поставили более 200 000 боеприпасов», — сказал он.

Сейчас очень важно, отметил Байден, «чтобы оставался союз в поддержку Украины. Сейчас мы предоставляем такую поддержку, чтобы она не привела к разделам и проблемам в ЕС и НАТО. Мы предоставляем то, что помогает на поле боя».

«Я провел несколько сот часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, 3-й мировой. Этого можно избежать, если Украина обеспечит успех на поле боя», — заявил он.