У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців

Про це в ефірі телемарафону 22 грудня сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«В умовах мирного часу — це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогодні, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців», — сказав він.

Ігнат зазначив, що раніше ЗСУ досить успішно опанували системи IRIS-T і NASAMS — усього за кілька тижнів.

«Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і «шахедів», — розповів речник командування Повітряних сил.