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У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців

американські системи ППО Patriot
Збройні сили України здатні опанувати американські зенітні ракетні комплекси Patriot за кілька місяців. У мирний час навчання мало би проходити довше

Про це в ефірі телемарафону 22 грудня сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«В умовах мирного часу — це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогодні, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців», — сказав він.

Ігнат зазначив, що раніше ЗСУ досить успішно опанували системи IRIS-T і NASAMS — усього за кілька тижнів.

«Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і «шахедів», — розповів речник командування Повітряних сил.

22 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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