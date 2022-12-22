Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов продал основанную им в 1994 году киностудию Bazelevs. Новыми владельцами стали генеральный продюсер Bazelevs Лала Рустамова и коммерческий директор студии Тимур Асадов. Об этом сообщает РБК.

Сделка, по словам Рустамовой, носила коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год», — сказала Рустамова. Однако точную сумму она не назвала. Решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад», утверждает она.

По словам Рустамовой, из российского бизнеса Бекмамбетов полностью вышел, сейчас студия работает с ним как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин».

Киностудия Вazelevs выпустила, в частности, фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также киносериалы «Ёлки» и «Горько!».

С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. Её по-прежнему возглавляет Бекмамбетов. При её участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

Тимур Бекмамбетов вскоре после начала российского вторжения в Украину публично осудил войну.