Тайвань підняв винищувачі, оскільки літаки Китаю увійшли в його зону ППО

Про це повідомили в Reuters.

У четвер 22 грудня міністерство оборони Тайваню поінформувало про підняття бойової авіації, щоб попередити 39 літаків ВПС Китаю. Вони увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони острова.

До зони ідентифікації тайванської ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.

Відповідно до карти, наданої міністерством, багато літаків пролетіли над водою, каналом Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню.

У Reuters нагадують, що Китай вважає Тайвань своїм володінням, тож КНР останніми роками посилила тиск на самоврядний острів, аби той визнав правління Пекіна.