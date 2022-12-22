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Тайвань підняв винищувачі, оскільки літаки Китаю увійшли в його зону ППО

Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря

Про це повідомили в Reuters.

У четвер 22 грудня міністерство оборони Тайваню поінформувало про підняття бойової авіації, щоб попередити 39 літаків ВПС Китаю. Вони увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони острова.

До зони ідентифікації тайванської ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.

Відповідно до карти, наданої міністерством, багато літаків пролетіли над водою, каналом Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню.

У Reuters нагадують, що Китай вважає Тайвань своїм володінням, тож КНР останніми роками посилила тиск на самоврядний острів, аби той визнав правління Пекіна.

  • Нагадаємо, наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться «на відокремлення Тайваню від Китаю».
22 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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