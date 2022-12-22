Тайвань підняв винищувачі, оскільки літаки Китаю увійшли в його зону ППО

Про це повідомили в Reuters.
У четвер 22 грудня міністерство оборони Тайваню поінформувало про підняття бойової авіації, щоб попередити 39 літаків ВПС Китаю. Вони увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони острова.
До зони ідентифікації тайванської ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.
Відповідно до карти, наданої міністерством, багато літаків пролетіли над водою, каналом Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню.
У Reuters нагадують, що Китай вважає Тайвань своїм володінням, тож КНР останніми роками посилила тиск на самоврядний острів, аби той визнав правління Пекіна.
- Нагадаємо, наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться «на відокремлення Тайваню від Китаю».
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