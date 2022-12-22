США мають 3 різні моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів

Сполучені Штати мають три різні моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів, два пункти, які передбачають часткову втрату території, категорично відкинув президент України Володимир Зеленський — Washington Post

«Існує три різні моделі того, як може виглядати закінчення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена – ред.).

Одна з них, яка є частиною мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, включає виведення російських військ з усієї української території, яку вони зараз займають, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які вони захопили в 2014 році.

Другий рівень — це відведення військ на лінії 2014 року.

Третій рівень виведення військ включно з Донбасом, але не Кримом.

Останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримає, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські окупанти відійдуть з усієї окупованої території».