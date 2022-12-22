Поразка РФ та Путіна в Україні — інтерес національної безпеки США, — сенатор-республіканець Грем

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем після виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі заявив, що перемога України у війні — це перемога США.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грем вважає, що Зеленський виголосив у Конгресі одну з найбільш надихаючих промов, які він колись чув.

Він зазначив, що український президент дав зрозуміти, що Україна «жива і здорова» після 10 місяців великої війни і сповнена рішучості не здаватися Росії та диктатору Володимиру Путіну.

«В інтересах національної безпеки Америки, щоб путінська Росія зазнала поразки в Україні. Прощення та забуття всіх воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, руйнує верховенство закону у тому вигляді, в якому ми його знаємо, а дозвіл Путіну успішно захопити територію суверенного сусіда руйнує світовий порядок у тому вигляді, в якому ми його знаємо», — заявив Грем.