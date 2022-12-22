Після закінчення війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України

«До 1 січня 2022 року в Україні налічувалося близько 500 тисяч учасників бойових дій. Прогнозована кількість ветеранів, членів їхніх сімей та сімей полеглих воїнів після перемоги – близько 3 млн (10% від загальної кількості населення України)».

У міністерстві кажуть, що перелік державних гарантій для ветеранів оновлюватимуть кожні п’ять років, а самі пільги та сервіси будуть сучасними і сприятимуть ветеранському розвитку.

За даними міністерства, уже готовий до запуску «першого дня перемоги» Єдиний державний реєстр ветеранів війни, який увібрав 17 окремих реєстрів державних структур.

Також розроблено електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого та постраждалого учасника Революції гідності.

Крім того, за новим спрощеним механізмом психологічної допомоги з Мінветеранів безпосередньо законтрактовано 38 закладів, які мають мультидисциплінарні команди.