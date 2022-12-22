Netflix побудує нову кіностудію вартістю $900 мільйонів на колишній військовій базі США

Компанія Netflix заявила, що планує побудувати на колишній військовій базі США на узбережжі штату Нью-Джерсі сучасне виробниче підприємство вартістю понад 900 млн доларів і створити тисячі робочих місць.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що стримінговий сервіс заплатить 55 мільйонів доларів за ділянку площею 292 акри (близько 120 га) на колишній військовій базі «Форт Монмут» в Ітонтауні і Оушенпорті.

Компанія планує додатково інвестувати 848 мільйонів доларів у 12 павільйонів звукозапису та інші об’єкти, пов’язані з кіноіндустрією.

«Ми раді продовжити і розширити наші значні інвестиції в Нью-Джерсі і Північній Америці», — сказав співголова компанії і директор з контенту Тед Сарандос.

«Ми віримо, що студія Netflix може стимулювати місцеву економіку та економіку штату, створивши тисячі нових робочих місць та мільярди економічних показників, одночасно стимулюючи яскраву виробничу екосистему в Нью-Джерсі», — додав він.

Оголошення було зроблено в середу ввечері, після голосування в Управлінні економічного відродження Форт-Монмут, яке прийняло пропозицію Netflix над трьома конкуруючими пропозиціями.