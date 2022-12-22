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На війні загинув експолітв’язень Кремля Афанасьєв

На фронті загинув експолітв’язень Кремля Геннадій Афанасьєв —  експолітв’язень Олег Сенцов у Facebook«Крим.Реалії«

«Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!».

«На жаль, це правда» — повідомила «Крим.Реалії» дружина Афанасьєва Людмила.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив виданню, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Мама кримчанина, Ольга Афанасьєва, написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина.

22 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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