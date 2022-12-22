На війні загинув експолітв’язень Кремля Афанасьєв

«Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!».

«На жаль, це правда» — повідомила «Крим.Реалії» дружина Афанасьєва Людмила.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив виданню, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Мама кримчанина, Ольга Афанасьєва, написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина.