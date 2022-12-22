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Ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою, — Зеленський у конгресі США

Україні треба ще перемогти Кремль на полі бою, адже це визначатиме у якому світі житимуть наші діти

Про це розповів Володимир Зеленський під час виступу у конгресі США

«Не дивлячись на всі складні обставини ми уже відсвяткували першу перемогу – ми перемогли Росію у боротьбі за розуми людей усього світу. І ми вже не маємо страху», — повідомив президент.

Він додав, що українці здобули цю перемогу і це надає мужність їм і натхнення усьому світу.

«Цю перемогу також здобули і ви, адже США вдалося об’єднати глобальну спільноту, щоби захищати свободу і міжнародне право. До цього приєднались і країни Європи, тому вони зараз є набагато сильніші. Російська тиранія втратила контроль над нами і більше ніколи не буде панувати над нашим розумом», — зазначив лідер України.

Росіяни також мають шанс стати вільними, але лише тоді, коли переможуть Кремль у своїй голові.

«Але битва продовжується і нам треба ще перемогти Кремль на полі бою. Адже це визначатиме світ у якому будуть жити наші діти», — сказав Зеленський.

 

22 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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