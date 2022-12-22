Крупнейший в истории майнер биткоина подал заявление о банкротстве

Одна из крупнейших компаний по добыче криптовалюты в США Core Scientific подала заявление о банкротстве, сообщает ОффШор. Этот шаг вызван падением цен на криптовалюту и ростом цен на энергоносители.

Компания добывает криптовалюты методом Proof-of-Work. Ей принадлежат центры обработки данных, оснащенные узкоспециализированными компьютерами, которые решают математические уравнения для проверки транзакций и одновременного создания новых токенов.

Рыночная капитализация Core упала с $4,3 млрд в июле 2021 г. до $78 млн в декабре 2022 года. По словам источника, знакомого с ситуацией в компании, компания по-прежнему генерирует положительный денежный поток, но этих средств недостаточно для погашения платежей за арендованное оборудование.