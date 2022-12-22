Кейт Миддлтон получила новый титул, который раньше принадлежал принцу Уильяму

Кейт Миддлтон получила новый титул — король Карл III объявил ее почетным полковником ирландской гвардии. Это звание с 2011 года принадлежало ее супругу, принцу Уильяму: титул он получил от своей бабушки, королевы Елизаветы II, за два месяца до свадьбы с Миддлтон.

Сам принц Уильям тоже получил новый титул — полковника валлийской гвардии.

Новое звание получила также жена Карла III, королева-консорт Камилла Паркер-Боулз. Ее назначили полковником гренадерской гвардии. Этот титул ранее носил принц Эндрю, однако Елизавета II лишила его звания после скандала вокруг него: младшего сына королевы обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Кроме того, ситуацию осложнила дружба принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за организацию занятий проституцией.

Ранее Кейт Миддлтон посетила рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовали многие члены королевской семьи. Служба прошла всего через несколько часов после выхода скандального документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл, в котором прозвучали обвинения в адрес королевской семьи. Во дворце на слова принца Гарри и Меган Маркл не отреагировали.