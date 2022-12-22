Филип Бридлав: нужно дать Украине возможность наносить глубокие удары по агрессору

На фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне продолжаются дискуссии о том, как Соединенные Штаты могут усилить свою помощь украинскому народу и его армии для борьбы с российской агрессией.

Америке и Западу в целом стоит пересмотреть ограничения для Украины на использование вооружений, которые он поставляет Киеву для отражения российской агрессии. Об этом в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил генерал США в отставке Филип Бридлав (Philip Breedlove), бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе. По мнению известного военачальника, Запад слишком долго позволял России захватывать и удерживать территории соседних стран, что и вдохновило Кремль на открытое вторжение в Украину.

Данила Гальперович: Главным событием этого года в мире, по мнению многих, стала агрессивная война, развязанная Россией против Украины. Предвидели ли вы такое развитие событий, считали ли его возможным?

Филип Бридлав: Как вы помните, я занимал должность командующего объединенными силами НАТО в Европе в 2014 году, во время начала агрессии России против Украины. И в то время мы начали рассуждать о том, как Россия может повести себя в дальнейшем. В 2008 году она вторглась в Грузию, и Запад не ответил на это вторжение адекватно: Россию фактически «наградили за плохое поведение», позволив ей удерживать около 20 процентов грузинской территории. В 2014 году ответ Запада на действия России опять был неадекватным, Россию опять наградили за ее плохое поведение, позволив ей отхватить у Украины Крым и некоторые территории в Донбассе. И среди нас, тех, кто тогда анализировал все эти события, многие считали, что Россия опять поступит таким же образом. По большому счету, мы видели, что Россия уяснила для себя следующее: запугав Запад, она может с помощью военной силы захватывать территории у соседних стран, и потом опять запугивать Запад более широкомасштабной или даже ядерной войной. И, таким образом, я не был сильно удивлен тому, что в этом году Россия совершила еще одно вторжение. Что касается особенностей того нападения, которое Россия предприняла этой весной, то по началу было много тех, кто считал, что Россия на это не пойдёт: многие считали, что Россия слишком хорошо осознает последствия такого шага, и что она просто демонстрирует силу, чтобы добиться появления более пророссийского правительства в Киеве. Но данные разведки говорили о другом, и, как вы знаете, за 11–12 дней до вторжения у Соединённых Штатов были уже довольно точные разведданные – в это время все мы уже знали, что вторжение должно произойти. И, как мы и предполагали, Россия опять использовала свою армию для того, чтобы нарушить международно признанную государственную границу и захватить территорию соседней страны.

Д.Г.: Тогда у меня к вам простой вопрос: почему Запад не стал воевать на стороне Украины против России? Ведь понятно: Украина подверглась агрессии, Россия – агрессор. В 1990-е годы Запад при агрессии Ирака против Кувейта встал на сторону Кувейта и воевал с Ираком, при том, что Кувейт не был членом НАТО. Что мешает сейчас Западу поступить более решительно?

Ф.Б.: Если говорить в общем, то нас сдерживают – Россия сдерживает западные страны угрозами превратить все это в третью мировую войну или ядерный конфликт. Запад явно не хочет столкнуться с подобным развитием событий. Поэтому западные страны предпринимают все меры предосторожности для того, чтобы «не спровоцировать» Россию на эти действия. До определённой степени мы по-прежнему располагаем возможностями стратегического сдерживания, но в большой степени уже потеряли возможности сдерживания оперативного. И если говорить об оперативном сдерживании, то по мнению некоторых специалистов, мы по-прежнему можем применять это сдерживание в рамках НАТО, но если говорить о странах – не членах НАТО, то такую возможность мы потеряли – если вообще когда-либо ею располагали.

Д.Г.: То есть, Запад не станет воевать на стороне Украины против России?

Ф.Б.: Я не думаю, что это произойдет. Если бы Россия атаковала страну НАТО, то Запад бы реагировал решительно. Но сейчас страны Запада не хотят дать Москве повода атаковать НАТО. Они предоставляют помощь (иногда – совершенно превосходную помощь) Украине, но избегают ситуации, в которой российские солдаты вошли бы в столкновение с солдатами НАТО.

Д.Г.: Какова ваша оценка, как военного специалиста, армий Украины и России – их действий, их командования, их стратегии?

Ф.Б.: Сначала я скажу об украинских силах, их оценку сделать очень легко: Украина показала невероятную стойкость и целенаправленность, руководство украинскими силами – очень сильное и четкое, и эти силы показывают себя прекрасно. Это страна, располагающая гораздо меньшими ресурсами, в том числе и человеческими [чем Россия], и при этом они очень хорошо себя показали. Фактически, они нанесли России стратегическое поражение на северо-западе от Киева, а также под Харьковом, и сейчас они на пути к тому, чтобы нанести России тактическое, а возможно, и оперативное поражение на юге, хотя будущее покажет, насколько это возможно. Россия же начала эту войну, использовав очень неверные установки и предположения. Когда вы пользуетесь неверными установками, и когда ваша логистика предполагает войну продолжительностью 3-4 дня вместо войны продолжительностью в целый год, вам очень трудно потом это как-то исправить. Поэтому Россия терпела поражение за поражением, и поэтому сейчас они отступают теми же путями, которыми наступали во время вторжения. И поэтому я уверен, что если Запад продолжит предоставлять Украине то, в чем она нуждается, то Россия потерпит поражение от Украины на континентальный территории. Что же касается Крыма, то это уже отдельная дискуссия, но на юге Украина вполне способна нанести России поражение – опять же, если Запад даст ей необходимые вооружения.

Д.Г.: Каков ваш прогноз ближайшего развития событий на поле боя?

Ф.Б.: Я думаю, что украинцы продолжат отвоевывать свою территорию на юге, однако я не считаю, что могут произойти какие-то серьезные изменения до тех пор, пока почва не замерзнет. Но когда грязь на дорогах перестанет мешать мобильным соединениям украинской армии продвигаться, то они начнут атаковать теми способами, которые им удобны. Соответственно, Россия продолжит терять захваченные ею территории. Конечно, сейчас мы слышим много разговоров по поводу того, что Россия может начать новое наступление зимой. Сейчас Россия по-разному наращивает эту угрозу, в том числе через Беларусь, и она увеличивает там свои силы. Россия всеми силами пытается изменить картину происходящего, потому что нынешняя картина – это картина ее поражения.

Д.Г.: Почему, как вам кажется, российская армия совершает военные преступления в огромном количестве, о котором уже известно?

Ф.Б.: Россия оказалась полностью неспособной к ведению обычной войны современного типа, того, что мы называем «конфликтом с применением различных видов вооружений». Они просто не могут вести такую войну, поэтому они скатились к тому, что они делали в Чечне, что они делали в Сирии, когда они просто полностью разрушали города, уничтожали гражданское население и все структуры, которые обеспечивали его жизнь – и только это они и умеют. Они не способны вести то, что мы называем современным комбинированным вооруженным конфликтом. Нашей ошибкой было считать, что они умеют это делать, но они, очевидно, растеряли это умение. Они скатились к безудержному насилию над Украиной и украинским народом.

Д.Г.: Мой вопрос был не только об обстрелах ракетами и бомбами жилых кварталов, но и о тех преступлениях, которые российские военнослужащие совершают в личном качестве, об убийствах и издевательствах. Мы знаем, что несмотря на то, что в российскую армию сейчас мобилизуют даже уголовников, там всё-таки есть профессиональный офицерский состав. Почему российские силы массово совершают преступления против человечности?

Ф.Б: Да, мы видим это везде, где украинская армия отвоевывает свою землю. Это не только в Буче и других местах под Киевом – это также и около Харькова, это и на юге. Все это – показатель какого-то невероятного отсутствия дисциплины в российской армии, показатель отсутствия способности у российских офицеров наладить хотя бы какой-то порядок и дисциплину в рядах военнослужащих. И вообще, мы даже видим сейчас, что матери в России пишут своим сыновьям, что это нормально – насиловать украинских женщин. Российская армия сейчас – это пример полного распада базовых понятий о человечности.

Д.Г.: Что Запад может сейчас сделать, чтобы ещё больше помочь Украине?

Ф.Б.: Во-первых, мы должны продолжать помогать украинской армии в её действиях на поле боя, снабжая ее всем тем, в чем она нуждается. Кроме того, я думаю, мы должны пересмотреть наши правила насчет тех видов вооружений, которые мы поставляем Украине, и мы должны предоставить им больше возможностей для нанесения глубоких ударов по агрессору. И еще, мы своими ограничениями фактически создали для российской армии безопасное укрытие на ее территории. Украина сама разрабатывает оружие, которым она может обстреливать Россию, и это хорошо. Но мы на Западе наложили ограничения на использование тех вооружений, которые мы им поставили, и есть совершенно безумные примеры того, насколько сильно мы ограничили их применение. Факты заключаются в том, что Россия атакует Украину практически с трех сторон, а мы ограничиваем Украину в ее возможностях ответных обстрелов России. Очень трудно вести войну, когда у армии противника есть безопасное укрытие на своей территории. Украина сейчас ведет битву с Россией от лица всего западного мира, и я бы сказал всем нашим политикам: если уж вы ограничили свои действия с целью не допустить, чтобы наши армии воевали с Россией, то вы должны сделать все, что можно для того, чтобы помочь Украине победить Россию.