Брук Шилдс рассказала, как снималась обнаженной в «Голубой лагуне» в 14 лет

Актриса Брук Шилдс в подкасте под названием Now What? рассказала, как снималась обнаженной в фильме «Голубая лагуна». Участие в подкасте также принял ее партнер по фильму Кристофер Аткинс.

В фильме 1980 года Брук Шилдс и Кристофер Аткинс сыграли двоюродных сестру и брата Эммелин и Ричарда Лестрендж, которые после кораблекрушения живут на уединенном тропическом острове и влюбляются друг в друга.

На момент съемок в фильме, где было много обнаженных сцен, Брук Шилдс было всего 14 лет, а ее партнеру — 18 лет. «Мы были одеты в узкие полоски одежды, а мои волосы были приклеены к телу, чтобы скрыть грудь, которая в любом случае была очень маленькой», — вспоминает Шилдс. — Я не знаю, что я пыталась скрыть».

Брук Шилдс и Кристофер Аткинс в фильме «Голубая лагуна»/Кадр из фильма

Она добавила, что ей на соски наклеивали специальные подушечки телесного цвета. «Соски, очевидно, были тем самым местом, где они решили провести черту», — отметила актриса. Шилдс уточнила, что для съемки некоторых сцен у нее был дублер. Аткинс также добавил, что после съемок «Голубой лагуны» ему было «трудно оставаться одетым».

Брук Шилдс отметила, что всем «отчаянно хотелось, чтобы мы влюбились друг в друга», однако сама она на тот момент еще «даже никого не целовала». «Вероятно, это было здорово для фильма, ведь именно об этом он и был», — сказала она и добавила, что «химия между ними была просто потрясающей».

«Там было много замечательных, замечательных моментов. Я думаю, что в фильме было много невинности, которая сделала его еще более интересным».

Хотя фильм собрал в прокате 58,8 млн долларов и стал популярным (позже «Голубая лагуна» получила продолжение с Милой Йовович в главной роли), отзывы о нем были не самыми лучшими. Кроме того, хотя Кристофер был номинирован на премию «Золотой глобус», сама Брук Шилдс получила премию «Золотая малина» как худшая актриса (и стала первой актрисой, которая получила эту премию).

Одним из главных поводов для критики фильма было как раз наличие большого количества сцен, где несовершеннолетняя Брук Шилдс снялась обнаженной, а также нескольких сексуальных сцен. Эта тема поднималась и позже — фильм даже обвиняли в детской порнографии.

В дальнейшем это отразилось и на карьере самой Брук Шилдс, которая у многих ассоциировалась с секс-контентом, в связи с чем рекламные ролики с ее участием отказывались транслировать телеканалы.