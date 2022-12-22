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Байден підтримав пропозицію України провести форум миру вже цієї зими

Джо Байден
Зеленський обговорив з Байденом українську Формулу миру, також отримав підтримку у організації Саміту миру, який імовірно відбудеться вже цієї зими

Про це розповів Володимир Зеленський під час виступу у конгресі США.

«Тільки Росія може зупинити цю агресію, але і ви можете прискорити нашу перемогу, яка доведе будь-якому потенційному агресору, що вже ніколи не вдасться зламати кордони іншого народу і залишитись царювати над людьми проти їхньої волі», — зазначив президент України.

Він наголосив, що наївно чекати кроків до миру від країни, якій подобається бути державою-терористом.

«Росіяни ще отруєні Кремлем. Але відновлення міжнародного правопорядку потрібне. Мир потрібен. Україна дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх з президентом Байденом – нашу Формулу миру. Десять пунктів, які можна і треба реалізувати заради нашої спільної безпеки – гарантованої на десятиліття вперед. Саміт, який можна провести вже цієї зими – і я радий відзначити сьогодні, що президент Байден підтримав цю нашу ініціативу. Кожен з вас, шановні члени Конгресу, може сприяти в її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалось беззаперечним», — додав Зеленський.

22 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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