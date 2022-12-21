Зеленський вирушив з візитом до США: зустрінеться з Байденом та виступить у конгресі

Про це підтвердив сам Зеленський у твітері.

«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США», — написав він.

На сайті президента зазначається, що 21 грудня у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

Український президент виступить й у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Білий дім також підтвердив візит Зеленського до Вашингтона. Там розповіли, що президенти двох країн обговорили цей візит, коли розмовляли телефоном 11 грудня. Вашингтон офіційно запросив українського президента 14 грудня, а він офіційно прийняв запрошення 16 грудня й остаточно підтвердили візит 18 грудня.

Зазначається, що Байден планує обговорити із Зеленським подальші дії на фронті, можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкції та експортний контроль. Говоритимуть і про допомогу в економічному та енергетичному секторах.

Довідка: з початку повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський не виїжджав за межі України.