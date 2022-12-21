В Беларуси ограничили доступ к районам, граничащим с Украиной и Россией

Власти Беларуси издали в среду утром постановление о временном ограничении доступа в некоторые части юго-восточных районов Гомельской области, граничащей с Украиной и Россией.

На сайте правительства Беларуси сообщается о временном ограничении въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области»».

Российские силы использовали Беларусь в качестве стартовой площадки для своего неудачного нападения на Киев в феврале. В последние месяцы наблюдается рост активности российских и белорусских военных.

Правительство не указало, как долго продлится ограничение, но заявило, что оно не распространяется на должностных лиц, рабочих и жителей этих районов.

Беларусь начала проводить так называемые антидиверсионные учения в Гомельской области 11 октября. Российские военные прибыли в Беларусь через четыре дня, чтобы присоединиться к региональной группировке.

Президент России Владимир Путин посетил Беларусь в понедельник. Этот визит стал первым с 2019 года, что вызвало опасения в Киеве. В Украине считают, что Путин намерен оказать давление на Беларусь с тем, чтобы Минск открыл новый фронт вторжения против Украины.