Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконність перебування РФ у Радбезі ООН

Україна зараз готується до офіційних кроків для доказу незаконного перебування РФ у Раді безпеки ООН, що має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

«РФ посідає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН, і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення цього місця», — сказав він.

Міністр наголосив, що процес не буде простим, проте настав час для «розмови про узурпацію Росією місця в Раді безпеки ООН».

«Настав час для відвертої, аргументованої розмови про узурпацію РФ місця в Раді безпеки ООН та ООН в цілому», — наголосив він.

Також Кулеба додав, що «міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду РФ — ось на чому стоятиме Україна».