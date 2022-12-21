Экспорт российской нефти рухнул вдвое после введения потолка цен Кулемет і набої до нього, десятки ящиків з реактивними снарядами, боєприпаси до «градів». На прикордонні Чернігівщини виявили арсенали окупантів » Штайнмаєр закликав президента Китаю використати свій вплив на Путіна, аби припинити війну в Україні Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента РФ Володимира Путіна, аби припинити війну проти України Про це пише CNN з посиланням на уряд Німеччини. 20 грудня Франк-Вальтер Штайнмаєр мав годинну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. «Штайнмаєр підкреслив спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни за умови виведення російських військ», — пише видання. Президент Німеччини попросив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна щодо війни в Україні. Також Штайнмаєр подякував президенту Китаю: «за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії». Під час розмови президент ФРН підтвердив рішучість Німеччини продовжувати допомагати Україні. Штайнмаєр наголосив, що Європа не відступить від погроз РФ і вживає запобіжні заходи проти енергетичної кризи. Президент Німеччини додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, а Путін принципово прорахувався.