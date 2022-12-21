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Штайнмаєр закликав президента Китаю використати свій вплив на Путіна, аби припинити війну в Україні

Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента РФ Володимира Путіна, аби припинити війну проти України

Про це пише CNN з посиланням на уряд Німеччини.

20 грудня Франк-Вальтер Штайнмаєр мав годинну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

«Штайнмаєр підкреслив спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни за умови виведення російських військ», — пише видання.

Президент Німеччини попросив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна щодо війни в Україні.

Також Штайнмаєр подякував президенту Китаю: «за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії».

Під час розмови президент ФРН підтвердив рішучість Німеччини продовжувати допомагати Україні. Штайнмаєр наголосив, що Європа не відступить від погроз РФ і вживає запобіжні заходи проти енергетичної кризи.

Президент Німеччини додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, а Путін принципово прорахувався.

21 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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