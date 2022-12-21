На что смотреть при покупке смартфона? Конгрес США готує визнання РФ державою-агресором, але не спонсором тероризму » На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських загарбників. «30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток». Резніков підкреслив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. «Вони просто вбивають», — додав очільник Міноборони. Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.