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На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських загарбників.

«30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток».

Резніков підкреслив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. «Вони просто вбивають», — додав очільник Міноборони.

Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.

21 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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