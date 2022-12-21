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Кулемет і набої до нього, десятки ящиків з реактивними снарядами, боєприпаси до «градів». На прикордонні Чернігівщини виявили арсенали окупантів

На прикордонні Чернігівської області виявили арсенали рашистів, зокрема кулемет Калашникова, набої до нього, десятки ящиків з реактивними снарядами та боєприпаси до «градів»

Про це інформує Служба безпеки України.

«Служба безпеки встановила місце нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області. Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони», — пише пресслужба.

Зокрема в одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявили майже 300 артилерійських боєприпасів і до реактивних систем залпового вогню «Град».

Поблизу Чернігова у лісосмузі СБУ знайшла понад сотню зарядів до ручних протитанкових гранатометів. А в районі, на колишньому блокпосту рашистів, виявила танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тисячі набоїв до нього.

Крім того, у покинутій будівлі Корюківського району правоохоронці знайшли реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Нині все вилучене передали Збройним Силам України.

21 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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