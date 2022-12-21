Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну з РФ

Чверть населення України або до 10 мільйонів людей, можуть страждати від розладу психічного здоров’я у зв’язку з війною з Росією

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта.

«За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до важчих станів», — сказав він.

Зазначається, що до «важчих станів» входить посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), викликаний тривожними подіями. В агентстві додали, що кількість подібних випадків зростає після 10 місяців війни з Росією, що спонукало окреме агентство ООН запустити онлайн-служби підтримки.

Згідно з даними ВООЗ, станом на 21 грудня було здійснено щонайменше 700 атак на систему охорони здоров’я України.