Конгрес США готує визнання РФ державою-агресором, але не спонсором тероризму

Про це повідомило американське видання The Hill, пише «Європейська правда».

Згідно з публікацією, таке визнання надасть президенту США нові санкційні повноваження щодо російських чиновників. Однак помічник від Республіканської партії у Палаті представників США назвав цей крок «половинчастою» відповіддю на вимогу президента Зеленського, щоб США визнали Росію державою-спонсором тероризму.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.

Адміністрація Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв’язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

«Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням визначення «держава-спонсор тероризму», яке… має деякі непередбачувані наслідки», — заявляв державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN на початку грудня.

Помічники республіканських конгресменів повідомили виданню, що проєкт тексту перебуває на стадії погодження між адміністрацією і керівництвом Конгресу. Вони також розкритикували адміністрацію за нездатність ввести будь-які серйозні покарання проти РФ.

«Зеленський попросив про визнання Росії державою-спонсором тероризму, а замість цього адміністрація Байдена заявила, що не підтримає його, але придумала альтернативне визначення, яке навіть не існує у внутрішньому або міжнародному праві США — для нього немає ніякої правової основи», — сказав виданню помічник конгресмена, знайомий з переговорами.

«Це половинчастий піар-хід, який не зробить нічого, щоб покарати Росію або допомогти українському народу», — додав помічник конгресмена.

Версія проєкту, отримана ексклюзивно виданням, стверджує, що президент після введення в дію заходу може визнати Росію «державою-агресором» і має право «визначити будь-яку іноземну країну» як державу-агресора, якщо президент встановить, що вона бере участь в актах агресії проти України.

Білорусь також була піддана широким санкціям за підтримку війни Росії, а візит російського президента Владіміра Путіна на цьому тижні викликав побоювання, що Білорусь також може відправити війська в Україну.

Проєкт закону дозволяє президенту накладати санкції на будь-яку особу, яка «несе відповідальність, бере участь або є співучасником» злочину агресії, як зазначено в законопроєкті.

Але критики тексту кажуть, що ці повноваження щодо санкцій є зайвими, оскільки адміністрація Байдена ввела санкції проти Путіна та багатьох його високопосадовців і членів його сім’ї з того часу, як Москва розпочала своє вторгнення в Україну в лютому.

Американські громадські організації, що підтримують Україну, виступили зі спільною заявою проти законодавства щодо визнання РФ державою-агресором. Заяву підписали Український конгресовий комітет Америки, Об’єднаний балтійсько-американський національний комітет та організація «Разом для України».

Республіканці також заявляють, що текст законопроєкту про державу-агресора є риторично слабшим, ніж спроби засудити Росію за геноцид в Україні. Сенатори внесли в липні резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом.

Українські урядовці визнали, що статус держави-агресора не відповідає їхнім запитам щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, але підтримують цей захід як спосіб описати Росію державою, що здійснює терористичні акти, і в цілому можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надасть додаткові інструменти для покарання держави-агресора за вчинення терористичних актів.