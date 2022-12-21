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Китайские банки полностью присоединились к санкциям против России

Банки КНР не сотрудничают с российскими кредитными организациями, попавшими под санкции из-за нападения россии на Украину, рассказал в интервью РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Китайские банки полностью соблюдают все санкционные ограничения, установленные американским Минфином. Например, они не работают с санкционными российскими банками», — сказал он. 

Банк «Открытие» попал под самые жесткие санкции одним из первых — сразу после начала войны Минфин США включил его в SDN-лист. 

Сейчас в этом списке находятся уже семь российских системнозначимых банков — это больше половины. В их числе «Сбер», ВТБ, «Открытие» Альфа-Банк и другие. Включив их в SDN-лист, Минфин США запретил американским банкам и юридическим лицам проводить с ними какие-либо операции. Кроме того, все активы банков и структур, где им принадлежит контроль, оказались заблокированы в американской юрисдикции.

Всех их отключили в том числе и от системы SWIFT, поэтому вскоре после попадание в SDN-лист банки прекратили все переводы за границу.

Еще два системнозначимых банка — Россельхозбанк и Московский Кредитный Банк — Евросоюз просто отключил от системы SWIFT, введя специальные санкции. 

Из-за санкций, по словам Задорного, объем вкладов в банках в долларах, евро и фунтах за десять месяцев сократился на 40% — с $94 млрд до о $57 млрд. «Это говорит о том, что население часть своих сбережений перевело либо в наличные, либо в рубли, либо за границу.», — сказал банкир. 

По его словам, спрос на юань не сможет сгладить этот эффект, отчасти из-за того, что китайские банки соблюдают санкции. По словам Задорнова,  это накладывает отпечаток на свободу расчетов и движение юаневых платежей между российскими и китайскими банками.

При этом попавшие под санкции банки сталкивались с проблемами при проведении операций с в юанях. Например, Сбербанк временно приостановил их в июне.

А в конце апреля сотрудничать с российскими банками, попавшими в SDN-лист отказалась китайская платежная система UnionPay из-за опасений попасть под вторичные санкции США. Российские банки собирались начать массово выпускать карты UnionPay на замену ушедшим из России Visa и Mastercard.

21 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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