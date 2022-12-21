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Британська розвідка пояснила, чому росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті

російські окупанти
Росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті на Донеччині, оскільки вимушені розраховувати на погано підготовлених найманців та мобілізованих

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що протягом останнього тижня російські окупанти незначно просунулися на східну околицю міста Бахмут у Донецькій області. Зараз російська піхота, ймовірно, закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувалась до житлових районів міста. Вуличні бої тривають.

Починаючи з червня 2022 року в районі Бахмута точаться інтенсивні бойові дії, але основна їхня частина переважно проходить на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста.

«Після наступу росіян на Лисичанськ та Сєверодонецьк у липні 2022 року, на фронті спостерігається  мало затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах. Вони вимагають високопідготовленої піхоти з відмінним керівництвом молодшого рівня, тому цей тип бою навряд чи буде сприятливим для РФ. Все тому, що росіяни покладаються на погано підготованих найманців ПВК Вагнера та мобілізованих резервістів», — дійшли висновку в розвідці Британії.

21 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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