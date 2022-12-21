Британська розвідка пояснила, чому росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті Зеленський попросить під час візиту в США тактичні ракети ATACMS » Афганістан: жінкам заборонили навчатися в університетах Талібан заборонив афганським жінкам навчатися в університетах. Про це повідомило міністерство вищої освіти у листі до всіх державних та приватних вишів країни. Заборону на здобуття вищої освіти запровадили менш ніж за три місяці після того, як тисячі дівчат і жінок склали вступні іспити до університетів по всій країні. Однак на предмети та спеціальності, які вони могли вивчати, наклали серйозні обмеження: ветеринарія, інженерна справа, економіка та сільське господарство були заборонені для жінок, а на журналістику суттєво звузили. Раніше афганським дівчаткам заборонили ходити до середніх шкіл. Що таке закони шаріату

Всередині режиму Талібан. Документальний фільм ВВС У вересні 2021 року рух «Талібан» встановив контроль над усією територією Афганістану, після чого почав запроваджувати різні, за їхніми словами, тимчасові обмеження щодо жінок і дівчаток, пояснюючи це необхідністю створити в державі «відповідне ісламське середовище». Зокрема, таліби ліквідували міністерство у справах жінок, яке існувало близько 20 років, заборонили їм працювати на багатьох державних посадах, здобувати середню освіту і виїжджати поодинці за межі своїх міст. Афганки також не можуть виходити на вулицю з непокритим обличчям й тілом. Якщо ж вони не мають важливих справ на вулиці, то краще взагалі лишатися вдома, радить влада. У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки і сади столиці країни Кабула. Це було одне з останніх місць свободи, на яке вони мали право. Відтепер в парки зможуть ходити діти у супроводі лише татусів чи родичів чоловічої статі. Приблизно тоді ж жінкам заборонили відвідувати басейни та спортзали в афганській столиці. Афганські жінки й дівчатка побоюються, що далі буде ще гірше.»Вони зруйнували єдиний міст, який міг поєднати мене з моїм майбутнім», — каже студентка, яка з міркувань безпеки не називає своє ім’я. «Я вірила, що зможу вчитися і змінити своє майбутнє або принести світло у своє життя, але вони зруйнували його». Економіка Афганістану в останні десятиліття значною мірою залежала від іноземної допомоги, але агентства з надання допомоги частково, а в деяких випадках повністю припинили підтримку сектору освіти після того, як таліби закрили школи для дівчаток. Багато з місцевих викладачів місяцями не отримують зарплату. Останні кроки влади, ймовірно, викличуть додаткове занепокоєння міжнародної спільноти. Мешканки Кабула ще на початку року виходили на акції з вимогою повернути їм право на роботу й освіту, але ці акції жорстоко придушувалися. Кілька тижнів тому в країні затримали активістку із захисту прав жінок Заріфу Ягубі та ще трьох людей. Попри численні заклики до звільнення з боку ООН та інших організацій, таліби залишили їх за ґратами.