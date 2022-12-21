15-21 грудня. Бахмут став кульмінаційним місцем на фронті

Підкріпленням, які підійшли на допомогу оборонцям Бахмута, вдалося практично повністю зупинити просування ворога й у місті, й на його північних, східних та південних околицях, передає Еспрессо.

Завдяки тому, що наприкінці тижня ЗСУ знищили два великі склади боєприпасів у Кадіївці та Ірміно, суттєво поменшало пострілів російської артилерії, якої довкола Бахмута сконцентровано найбільше на фронті.

Водночас наші військові відзначають, що саме під Бахмутом окупанти вперше за час війни почали переважати нас у кількості дронів та тепловізорів, що дає їм змогу проводити успішні нічні атаки на відкритій місцевості.

Основні бої, як і раніше, тривають у районі Кліщіївки та Курдюмівки на півдні та Підгороднього на півночі. Зі сходу ворог почав знищувати щільну приватну забудову на лівому березі річки Бахмутівка, втім Сили Оборони проводять успішні контратаки й частково відкидають ворога із житлової забудови у промзону.

Тим часом російські нацисти повністю окупували Яковлівку, що на північний схід від Соледара, а також просунулися на відстань до кілометра на захід від Білогорівки та Берестового. Фактично це єдині успіхи окупантів на фронті за цей тиждень.

Луганщина

Попри те, що бої точаться по всій лінії фронту протяжністю понад 100 км, змін на карті практично немає. Окрім однієї, але дуже знакової – ЗСУ просунулися не менш ніж на 1,5 км на південь від Кремінної. Цікаво, що саме в цьому місці сіра, не контрольована окупантами, зона скоротилася теж до півтора кілометра. А село Діброву вперше за кілька місяців обстріляла російська артилерія. Хоча Генштаб ще не повідомляє про деокупацію Діброви, але розуміємо, що наші військові вже в ній. Зі слів головнокомандувача Залужного, Генштаб уже проводить одну наступальну операцію, а ще одну готує. Цілком ймовірно, що ця операція відбудеться на Луганщині, однак не обов’язково саме в районі Сватове – Кремінна.

Південний фронт

На лівобережжі Херсонщини українська більш точна та далекобійна артилерія продовжує знищувати ворога та витискати його якомога далі від Херсона, який росіяни щодня нещадно обстрілюють.

Днями ЗСУ дуже потужно вдарили по Кінбурнській косі, що аж російські пропагандисти заявили про ядерний удар. Окрім того, бавовна відвідала Нову Каховку, Каховку, Лазурне і Скадовськ. У Залізному Порті завдали удару по готелю, в якому дислокувалися ефесбешники, а військова база ворога в Чонгарі починає конкурувати з Чорнобаївкою, проте до рекорду ще далеко, це тільки 9-те влучання.

Як наслідок, росіяни заявили про передислокацію частини підрозділів із Нової Каховки й Каховки у Нижні Сірогози, що за 60 км від пострілів із Правобережжя.

Одночасно активно готується ґрунт для наступу на Запоріжжі. Ледь не щодня Генштаб повідомляє про знищені цілі в Пологах, Токмаку, Бердянську та на околицях Мелітополя.

Ракетні та «шахедні» удари

16 грудня Росія завдала дев’ятого масованого ракетного удару, щоб спричинити гуманітарну катастрофу та змусити українців втікати. 19 грудня російські нацисти застосували 35 «шахедів» і провели найбільш масовану атаку безпілотників з початку повномасштабної війни.

За підсумком обох ударів наша ППО збила 85% цілей, тобто 60 ракет і 30 безпілотників, ще мінімум дві ракети самі впали у Волгоградській області.

В обох випадках головною ціллю був Київ, а також ще 10 областей. У столицю летіло понад 40 ракет і 23 «шахеди». У Запоріжжя влучили 12 ракет, імовірно, С-300, ще 10 – у Харків, а над Дніпропетровщиною збили 10 ракет.

Останнім часом усе частіше почали вибухати енергетичні об’єкти в Брянській і Бєлгородській області. Найближчими кандидатами на блекаут у Росії стали міста Бєлгород, Шебекіно і Суземськ.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.