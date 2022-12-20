 
«  
  »

Зарубежные производители российских процессоров отказались их делать

Процессор Core i5 (фото для иллюстрации)

Иностранные производители, которые выпускают для России процессоры по предоставленной страной документации, в 2022 году отказались исполнять заказы, а также поставлять уже произведённую продукцию. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передаёт газета «Коммерсант». Из-за этого, сказал Шадаев, тормозится производство российской компьютерной техники.

На совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы в понедельник Шадаев заявил, что в 2022 году было выпущено всего 15 тыс. компьютеров и 8 тыс. серверов «Эльбрус» и «Байкал», работающих на отечественных процессорах. Их число могло бы быть намного больше, если бы иностранные партнёры выполнили обязательства по поставкам.

«Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это всё заказывалось на зарубежных заводах», – сказал он.

20 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  