Зарубежные производители российских процессоров отказались их делать

Иностранные производители, которые выпускают для России процессоры по предоставленной страной документации, в 2022 году отказались исполнять заказы, а также поставлять уже произведённую продукцию. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передаёт газета «Коммерсант». Из-за этого, сказал Шадаев, тормозится производство российской компьютерной техники.

На совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы в понедельник Шадаев заявил, что в 2022 году было выпущено всего 15 тыс. компьютеров и 8 тыс. серверов «Эльбрус» и «Байкал», работающих на отечественных процессорах. Их число могло бы быть намного больше, если бы иностранные партнёры выполнили обязательства по поставкам.

«Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это всё заказывалось на зарубежных заводах», – сказал он.