Володимир Зеленський прибув у Бахмут

Про це повідомляють кореспонденти каналу FREEДОМ.

Стало відомо. що Зеленський у місті нагородив захисників України.

«Мені здається, бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їх діти, сім’ї — щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров’я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то немає. Головне — щоб світло було всередині», — заявив Володимир Зеленський.

Раніше на каналі зазначили, що президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом відвідав Бахмут.

Видання hromadske повідомило, що речник Офісу президента Сергій Никифоров підтвердив відвідини президентом прифронтового міста.

«Він справді там був. І вже, мабуть, відбув. Але поки з міркувань безпеки від коментарів ми утримаємося», — сказав Никифоров.