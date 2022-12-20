В Чувашии взорвался последний газопровод, качающий российский газ в Европу

Поставки российского газа в Европу, уже урезанные до 10% от довоенных объемов, оказались под новой угрозой.

Во вторник в Чувашии прогремел взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Построенный в 1980х трубопровод качает российский газ из Западной Сибири в Украину, а оттуда — в Австрию и Германию и остается последним каналом поставок «Газпрома» в Евросоюз после остановки «Северного потока» и газопровода «Ямал-Европа».

Сообщение о пожаре в результате утечки газа поступило в экстренные службы Чувашии в 13.44, сообщили в региональном МЧС. Инцидент произошел близ деревни Ямбахтино в в Вурнарском районе республики во время ремонтных работ, уточнили в ведомстве. Их проводила «дочка» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Спустя 8 минут газопровод перекрыли, но на месте инцидента возникло факельное горение, ликвидация которого заняла еще около двух часов

Работы на трубопроводе проводили четыре человека, трое из них погибли, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Единственный уцелевший — водитель, и он находится в «шоковом состоянии», уточнил Николаев.

«Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия. В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях», — пообещал он.

Сроки возобновления прокачки по трубопроводу, по словам Николаева, пока назвать невозможно. «Оценка будет проведена после работы экстренных служб», — сообщил губернатор

Построенный на кредитны немецких банков в рамках сделки «Газ-трубы», заключенной в 1970х, Уренгой — Помары — Ужгород мощностью 32 млрд кубометров год обеспечивает около трети потенциальной загрузки газотранспортной системы Украины.

В настоящий момент «Газпром» качает через Украину 42 млн кубометров в сутки, и это последний поток газа, который получают некогда крупнейшие клиенты компании — Германия и Австрия. Трубопровод «Ямал — Европа», соединявший потребителей в ФРГ с западносибирскими месторождениями, был остановлен в мае из-за российских санкций против EuRoPol GAZ — оператора польского участка трубы. В августе встал «Северный поток» после того, как «Газпром» отказался забирать из Германии отремонтированную турбину Siemens.

Как итог: объемы экспорта «Газпрома» рухнули втрое: в октябре в дальнее зарубежье было прокачано 4 млрд кубометров против 12,7 млрд кубов в том же месяце год назад.