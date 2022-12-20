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В Брянской области в результате обстрелов нарушено движение поездов

В Брянской области в результате обстрелов со стороны Украины повреждены железнодорожные пути. В одном из посёлков нарушено энергоснабжение. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграме губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне об обстрелах двух населенных пунктов сообщали власти приграничной Курской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об одном погибшем и нескольких пострадавших в Белгороде в результате обстрелов со стороны Украины 18 декабря. Также Гладков привёл сведения, что есть повреждения в нескольких многоквартирных домах и частном секторе.

Украинские власти и командование ВСУ информацию об обстрелах не комментировали.

После начала военного вторжения России в Украину в конце февраля власти соседних российских Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны.

20 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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