Украина получила два миллиарда долларов от США

В Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд. долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка. Это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долларов, передает ОффШор.

Средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

“С первых дней преступного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет”, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.