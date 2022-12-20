У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей

В окупованому Сєвєродонецьку Луганської області залишаються близько 7 тисяч цивільного населення — голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі проекту «Радіо Свобода» – Радіо Донбас.Реалії

«Постачання гуманітарних наборів окупаційною владою в якійсь мірі організоване, щось завозиться їхніми благодійними фондами, але у мінімальній кількості і, здебільшого, під приїзд журналістів.

Наскільки мені відомо, люди, які намагалися приїхати до міста, не залишалися там: залишилися одиниці, які були вимушені (це зробити) через особисті обставини. Люди приїхали, спробували якось відновити своє житло, але поїхали, тому що умов у місті немає».

За словами Стрюка, проживати в місті зараз «практично неможливо»: не працює каналізація, немає опалення, зруйновані або пошкоджені будинки.

Виїзд із Сєвєродонецька, як і з інших окупованих міст, можливий зараз лише через Росію та країни Балтії, або через окупований Крим і потім так само через Росію до ЄС.

За останніми офіційними даними, до повномасштабного вторгнення в Сєвєродонецькій територіальній міській громаді проживали понад 115 тисяч людей.