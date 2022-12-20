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У ворога на Бахмутському напрямку немає жодних стратегічних та тактичних успіхів

На фото військові техніка ЗСУ
Ситуація на Бахмутському напрямку залишається контрольованою — у росіян немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів

Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії Андрій Іллєнко.

«Ситуація продовжує бути складною. Сказати, що вона позитивна — не можна, але головний позитив полягає в тому, що ворогу не вдається нічого зробити. Всі його  спроби прорвати нашу оборону, захопити або оточити Бахмут успіху не мають», — зазначив він.

Іллєнко додав, що за це доводиться дуже серйозно боротися і всі підрозділи, які перебувають тут — у важких боях.

«Це все дається великою ціною. Ворог не може просунутися, у нього немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів, хоча він сюди кидає все, що у нього є зараз. Все, що є боєздатним, стягується сьогодні на Донбас і, перш за все, на Бахмутський напрямок. Бої дуже важкі, бої надскладні. Попри все це ситуація є контрольованою», — підсумував військовий.

20 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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