У Києві досі діють аварійні відключення світла, деякі котельні працюють почергово

Станом на ранок 20 грудня триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Світло у домівки містян подається в режимі аварійних відключень

Про це передає Київська міська військова адміністрація у телеграмі.

«Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень», — йдеться в повідомлення.

Водопостачання у столиці працює в штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян, то котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Своєю чергою у КМДА наголошують, що у зв’язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 2 годин у місті можливі перебої з водопостачанням.

У КМВА нагадують, що в місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів незламності, де може зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.

«Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу перемогу!» — додає начальник КМВА Сергій Попко.