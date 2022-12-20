США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

США, Великобританія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

19 грудня, виступаючи на засіданні Радбезу, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

«Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення.

Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування».

У жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.